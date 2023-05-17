Криминал 17 мая 2023, 04:05 Женщины попытались продать младенца за 60 тысяч рублей в Москве СК: в Москве задержали трех женщин, пытавшихся продать младенца за 60 тысяч рублей Freepik

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В Москве три женщины пытались продать младенца за 60 тысяч рублей. Злоумышленниц задержали, об этом РИА «Новости» сообщили в пресс-службе столичного главка Следственного комитета.

«Проводится доследственная проверка», — сказано в заявлении ведомства.

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По информации СК, группа из трех женщин в возрасте 46, 39 и 30 лет продали ребенка на севере столицы. Злоумышленниц задержали в рамках оперативного эксперимента после оформления расписок, получения денег и передачи младенца.

Следователи устанавливают обстоятельства дела, опрашивают очевидцев и изучают материалы с камер видеонаблюдения. В ведомстве сообщили, что жизни ребенку ничего не угрожает, он находится в специализированном учреждении.

Жителя Тюмени ранее приговорили к 20 годам тюремного заключения за убийство собственной дочери. Преступник во время застолья избил металлической трубой свою сожительницу и младенца. От полученных травм девочка скончалась на месте.