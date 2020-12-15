Женщину зарезали у магазина в Подмосковье

Жителя Дмитрова задержали после нападения на женщину у магазина в Подмосковье. Он нанес ей ножом смертельные ранения.

Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области, на женщину напали возле магазина в Дмитровском городском округе во вторник. После этого полиция ввела план «Перехват». Источник «360» уточнил, что нападение произошло в поселке Ковригино.

Подозреваемого задержали практически сразу после нападения, он находился в машине такси. Нападавшим оказался 25-летний местный житель.