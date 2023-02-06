Криминал 06 февраля 2023, 23:59 Женщину заподозрили в убийстве супруга в Краснодаре

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В Краснодаре возбуждено уголовное дело в отношении 39-летней женщины, которую заподозрили в убийстве своего 30-летнего мужа. Об этом написал «Царьград» со ссылкой на региональный Следком.

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Убийство произошло 3 февраля в поселке Северный. По версии следствия, между супругами возникла пьяная ссора, в ходе которой женщина зарезала мужа. Во время допроса она созналась в содеянном. Подозреваемую поместили под стражу.