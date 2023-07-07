Криминал 07 июля 2023, 13:58 Женщину заподозрили в убийстве сожителя ножом на северо-западе Москвы СК задержал подозреваемую в убийстве сожителя ножом в квартире на Лодочной улице в Москве РИА «Новости»

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На северо-западе Москвы задержали женщину, подозреваемую в жестоком убийстве сожитетя. Об этом сообщила пресс-служба столичного главка СК.

Согласно данным следствия, в ночь с 6 на 7 июля в квартире на Лодочной улице в Москве обнаружили тело 47-летнего мужчины с ножевыми ранениями.

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В рамках расследования задержали 51-летнюю сожительницу погибшего. С ней начали проводить следственные действия и устанавливать обстоятельства произошедшего.

Ранее сообщалось о том, что ревнивый амурчанин застрелил из ружья двух человек.