Криминал 08 августа 2023, 10:34 Женщину заподозрили в убийстве сожителя на юге Москвы СК: москвичку задержали по подозрению в убийстве сожителя в районе Зябликово в Москве Unsplash

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В одной из квартир жилого дома на улице Мусы Джалиля произошло убийство. По версии следствия, женщина во время ссоры ударила ножом в шею своего сожителя. Он скончался от полученных травм. Подозреваемую задержали, сообщили в пресс-службе столичного главка Следственного комитета.

По данным ведомства, убийство произошло в ночь на 8 августа. Пара находилась в квартире. Во время ссоры женщина не выдержала, взяла нож и ударила им в шею своего сожителя. Мужчина скончался от полученных травм.

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Женщину задержали, в ходе допроса она признала свою вину. Против нее возбудили дело по части 1 статьи 105 Уголовного кодекса России («Убийство»).

«В ближайшее время следствие планирует ходатайствовать перед судом об избрании ей меры пресечения», — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что жительница Саратовской области убила сожителя из-за ревности.