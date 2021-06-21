Женщину заподозрили в убийстве родного сына в Удмуртии

В Удмуртии задержали 34-летнюю жительницу Сарапула, которую заподозрили в убийстве родного сына. Об этом сообщил портал Izlife со ссылкой на пресс-службу регионального следкома.

Убийство произошло в минувшую субботу. По версии следствия, подозреваемая ударила спящего сына несколько раз ножом в грудь. Полученные ранения оказались смертельными. 13-летний подросток умер. Возбуждено уголовное дело. Назначены необходимые экспертизы. Сотрудники СК разбираются в произошедшем.