Женщину заподозрили в убийстве пенсионерки под Геленджиком

В Ростове-на-Дону задержали женщину, которую заподозрили в убийстве 99-летней пенсионерки. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на региональный следком.

Убийство произошло в минувший четверг под Геленджиком. После попойки с сожителем подозреваемая зашла в гости к пенсионерке, жившей по соседству. Между ними вспыхнула ссора, в ходе которой женщина задушила соседку. После этого она украла деньги погибшей и сбежала за пределы края. Правоохранители поймали ее 26 февраля. Возбуждено уголовное дело.