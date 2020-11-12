Женщину заподозрили в убийстве младенца в Москве
В Москве возбуждено уголовное дело в отношении женщины, которую заподозрили в убийстве родного ребенка. Об этом сообщил сайт «Аргументы и факты» со ссылкой на столичный следком.
По данным издания, в июне 2019 года в одной из московских квартир обнаружили младенца, который лежал в шкафу без признаков жизни. Его мать рассказала полиции, что ребенок родился мертворожденным.
Изначально на его теле не нашли следов насильственной смерти, однако позднее судебно-медицинская экспертиза показала, что он умер из-за частичного перекрытия дыхательных путей. Правоохранители объявили женщину в розыск.