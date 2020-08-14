Женщину заподозрили в убийстве двух малышей в Новгородской области
В Новгородской области возбуждено уголовное дело в отношении многодетной женщины. Ее заподозрили в убийстве двух новорожденных малышей, передает ТАСС со ссылкой на региональный следком.
По версии следователей, женщина родила двойню в бане, а затем утопила их в ведре и выкинула в выгребную яму. Через некоторое время она обратилась за помощью к медикам и сказала им, что у нее якобы были преждевременные роды.
«После оказания медицинской помощи фельдшер сообщила в правоохранительные органы», — отметили в ведомстве.
ИА Nation News рассказало, что женщину задержали и поместили в изолятор временного содержания.