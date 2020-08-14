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    14 августа 2020, 23:37

    Женщину заподозрили в убийстве двух малышей в Новгородской области

    Артур Блянихов

    В Новгородской области возбуждено уголовное дело в отношении многодетной женщины. Ее заподозрили в убийстве двух новорожденных малышей, передает ТАСС со ссылкой на региональный следком.

    По версии следователей, женщина родила двойню в бане, а затем утопила их в ведре и выкинула в выгребную яму. Через некоторое время она обратилась за помощью к медикам и сказала им, что у нее якобы были преждевременные роды.

    «После оказания медицинской помощи фельдшер сообщила в правоохранительные органы», — отметили в ведомстве.

    ИА Nation News рассказало, что женщину задержали и поместили в изолятор временного содержания.

    Новости SMI.FM