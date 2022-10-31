Женщину заподозрили в поджоге дома священника в Красноярском крае | 360°

Криминал 31 октября 2022, 14:02 Женщину заподозрили в поджоге дома священника в Красноярском крае

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Жительница Красноярского края подожгла дом священника после ссоры с ним. Теперь ей грозит до пяти лет тюрьмы, сообщило ИА Nation News со ссылкой на пресс-службу регионального МВД.

Установлено, что женщина выпивала в гостях у своей знакомой, после чего у нее произошел конфликт с потерпевшим. Подозреваемая решила отомстить оппоненту и подожгла келью, в которой тот жил. Священник не пострадал, так как во время пожара его не было дома.

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Возбуждено уголовное дело о поджоге. Женщине грозит до пяти лет тюрьмы.

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