Женщину заподозрили в поджоге дома священника в Красноярском крае | 360°

31 октября 2022, 14:02
Женщину заподозрили в поджоге дома священника в Красноярском крае
Жительница Красноярского края подожгла дом священника после ссоры с ним. Теперь ей грозит до пяти лет тюрьмы, сообщило ИА Nation News со ссылкой на пресс-службу регионального МВД.
Установлено, что женщина выпивала в гостях у своей знакомой, после чего у нее произошел конфликт с потерпевшим. Подозреваемая решила отомстить оппоненту и подожгла келью, в которой тот жил. Священник не пострадал, так как во время пожара его не было дома.
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Возбуждено уголовное дело о поджоге. Женщине грозит до пяти лет тюрьмы.
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Поджоги
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