Криминал 11 января 2023, 21:55 Женщину заподозрили в организации борделя в Чите

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В Чите местную жительницу заподозрили в организации подпольного публичного дома. Об этом сообщило ИА Nation News со ссылкой на региональный Следком.

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Правоохранители предполагают, что женщина арендовала в центре города помещение под массажный салон и организовала там бордель. Среди девушек, работавших в заведении, оказалось двое несовершеннолетних, которым было лишь по 17 лет. Возбуждено уголовное дело.