Криминал 18 сентября 2023, 11:10 Женщину заподозрили в обмане московской пенсионерки на 700 тысяч рублей Женщину задержали за обман пенсионерки на 700 тысяч рублей в центре Москвы РИА «Новости»

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Предполагаемых мошенников, обманом забравших у 72-летней москвички 700 тысяч рублей, удалось задержать сотрудникам московской полиции. Об этом сообщила пресс-служба столичного главка МВД России.

По информации ведомства, мужчина, представившийся сотрудником банка, позвонил пенсионерке и сообщил, что неизвестные пытаются оформить кредит на ее имя. Он попросил ее снять деньги с банковских счетов, чтобы предотвратить эти действия.

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После звонка потерпевшая встретилась с женщиной, которая также представилась сотрудницей финансовой организации, и они вместе посетили несколько отделений банков. В итоге в районе Цветного бульвара пенсионерка передала снятые 700 тысяч рублей лжесотруднице, которая затем отошла и не вернулась.

Сотрудникам полиции удалось задержать на Москворецкой набережной 24-летнюю подозреваемую из Нижегородской области. Она призналась, что передала похищенные наличные своим сообщникам, оставив себе лишь некоторую часть как вознаграждение.

Следователем ОМВД России по Мещанскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации. В отношении фигурантки избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий. Пресс-служба ГУ МВД

Ранее лжесоцработницы забрали у пенсионерки из Москвы больше двух миллионов рублей.