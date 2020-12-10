Женщину задержали за убийство пенсионера в Петергофе

Убийство произошло в квартире на Суворовской улице. Полицейские прибыли на место и увидели труп пенсионера с резаной раной грудной клетки. Тело пролежало около четырех дней и уже начало разлагаться.

Правоохранители взяли отпечатки пальцев, изъяли три окурка, стеклянную рюмку, биоматериалы, одежду с трупа, а также нож со следами вещества бурого цвета. Возбуждено уголовное дело об убийстве.

По данным следствия, 25 ноября в гости к пенсионеру заходила 44-летняя женщина, которая состоит на учете в местном психоневрологическом диспансере. Они вместе выпили, а потом поссорились. Во время словесной перепалки подозреваемая нанесла мужчине колото-резаное ранение и скрылась с места происшествия.

С 30 ноября местная жительница находится на лечении в СПБ ГБУЗ ПБ № 1 имени П. П. Кащенко в поселке Никольское. Там она проходит лечение в стационарных условиях после приступа 28 ноября.

Женщине предъявили обвинение в убийстве и задержали.