Криминал 14 сентября 2023, 12:40 Женщину в Москве отправили под домашний арест за обман пенсионерки на 25 миллионов рублей Суд в Москве арестовал подозреваемую в обмане пенсионерки на 25 миллионов рублей РИА «Новости»

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Савеловский районный суд Москвы арестовал женщину, подозреваемую в мошенничестве. По данным следствия, она похитила у пенсионерки 25 миллионов рублей. Об этом сообщили в официальном Telegram-канале столичных судов общей юрисдикции.

«Предъявлено обвинение по части 4 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации („Мошенничество в особо крупном размере“)», — уточнили в пресс-службе.

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Следователи установили, что женщина действовала с сообщниками. Она связалась с потерпевшей по телефону и представилась сотрудницей правоохранительных органов. Злоумышленница убедила пенсионерку снять все сбережения и передать их курьеру.

Женщине избрали меру пресечения в виде двух месяцев домашнего ареста.

Ранее четырех москвичей заподозрили в коммерческом подкупе на 3,5 миллиона рублей.