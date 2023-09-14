14 сентября 2023, 12:40
Женщину в Москве отправили под домашний арест за обман пенсионерки на 25 миллионов рублей
Суд в Москве арестовал подозреваемую в обмане пенсионерки на 25 миллионов рублей
Савеловский районный суд Москвы арестовал женщину, подозреваемую в мошенничестве. По данным следствия, она похитила у пенсионерки 25 миллионов рублей. Об этом сообщили в официальном Telegram-канале столичных судов общей юрисдикции.
«Предъявлено обвинение по части 4 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации („Мошенничество в особо крупном размере“)», — уточнили в пресс-службе.
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Следователи установили, что женщина действовала с сообщниками. Она связалась с потерпевшей по телефону и представилась сотрудницей правоохранительных органов. Злоумышленница убедила пенсионерку снять все сбережения и передать их курьеру.
Женщине избрали меру пресечения в виде двух месяцев домашнего ареста.
Ранее четырех москвичей заподозрили в коммерческом подкупе на 3,5 миллиона рублей.
Суд
Мошенничество
Москва 2023
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