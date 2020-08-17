Женщину скинули с третьего этажа в Петербурге

Жительницу Петербурга сбросили с третьего этажа жилого дома. Женщину госпитализировали. Полиция задержала трех подозреваемых.

ЧП произошло в воскресенье, 16 августа, на Вишерской улице в поселке Шушары (находится в Санкт-Петербурге). По данным пресс-службы ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области, мужчина выбросил 38-летнюю женщину с общего балкона на третьем этаже.

«Полицейские задержали граждан, которые причастны к падению женщины из окна», — об этом РИА «Новости» сообщили в ведомстве.

Подозреваемыми стали мужчины 32, 27 и 20 лет. Один из них оказался гражданином соседнего государства. Он въехал в РФ по фальшивому паспорту. В документе указаны ненастоящие имя и фамилия. Молодому человеку ранее запретили въезд в Россию.

По факту случившегося составлены административные протоколы. Полиция разбирается в обстоятельствах инцидента. О состоянии попавшей в больницу женщины ничего не говорится.