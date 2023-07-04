Криминал 04 июля 2023, 01:25 Женщину с перерезанным горлом выбросили из авто в Самаре СК возбудил дело после того, как женщину с перерезанным горлом выбросили из авто в Самаре РИА «Новости»

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Неизвестный выбросил из салона автомобиля женщину с перерезанным горлом в Самаре. По словам очевидцев, черный внедорожник затормозил около одного из домов на улице Водников. Водитель выбросил раненую женщину на дорогу и скрылся, сообщили «Известия».

Потерпевшая была еще жива, когда прохожие вызывали скорую, но из-за серьезной кровопотери очень скоро умерла, сказано в материале.

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Следователи регионального СК возбудили уголовное дело об убийстве. Погибшей оказалась местная жительница 1989 года рождения, уточнили правоохранители. В день свершения преступления в другой части города обнаружили авто, которое, предположительно, принадлежало погибшей.

Сотрудники регионального главка МВД подключились к расследованию дела. Следователям предстоит выяснить все обстоятельства и детали преступления. Сейчас проводятся необходимые оперативно-разыскные мероприятия, которые направлены на установление личности преступника.

В начале июня мужчина погиб, пытаясь воспрепятствовать угону своего автомобиля в Домодедове. Как сообщила «360» супруга погибшего, свидетелями ситуации стали его дети. Как добавила женщина, подозреваемый в убийстве ее мужа проживает в этом же поселке и ведет маргинальный образ жизни. Также он работал кладовщиком в одной из местных фирм.