Женщину, проглотившую кокаиновую «закладку», прооперировали в Петербурге
Полицейские в Невском районе Санкт-Петербурга задержали двух женщин по подозрению в распространении наркотических веществ. Одна из задержанных проглотила предмет, внешне похожий на «закладку», сообщило ИА «Невские новости».
Двух женщин 38 и 30 лет доставили в кабинеты уголовного розыска для досмотра. В ходе обыска одна из женщин проглотила сверток с кокаином, вероятно, надеясь избежать наказания.
Однако полицейские отвезли ее в НИИ Скорой помощи имени Джанелидзе, где она находилась под наблюдением врачей-токсикологов. В лечебном учреждении женщине провели уникальную операцию, в ходе которой извлекли из желудка опасный предмет.
Как сообщил портал «Дни.ру», следствие готовит возбуждение уголовного дела по этому инциденту.