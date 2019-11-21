Женщину, проглотившую кокаиновую «закладку», прооперировали в Петербурге

Двух женщин 38 и 30 лет доставили в кабинеты уголовного розыска для досмотра. В ходе обыска одна из женщин проглотила сверток с кокаином, вероятно, надеясь избежать наказания.

Однако полицейские отвезли ее в НИИ Скорой помощи имени Джанелидзе, где она находилась под наблюдением врачей-токсикологов. В лечебном учреждении женщине провели уникальную операцию, в ходе которой извлекли из желудка опасный предмет.

Как сообщил портал «Дни.ру», следствие готовит возбуждение уголовного дела по этому инциденту.