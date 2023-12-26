Криминал 26 декабря 2023, 12:43 Женщину приговорили почти к 10 годам колонии за сбыт наркотиков в Челябинской области

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В Челябинской области суд приговорил к девяти годам и восьми месяцам лишения свободы 54-летнюю женщину, которая долгое время была в розыске за сбыт наркотиков. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на пресс-службу прокуратуры региона.

По данным следствия, в 2010 году подсудимую под следствием отпустили под залог, она сбежала. Только в 2023 году женщину задержали на территории иностранного государства и экстрадировали в Россию.

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Отмечается, что отбывать свое наказание местная жительница будет в исправительной колонии общего режима.