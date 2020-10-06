Женщину посадили за избиение 6-летнего пасынка под Ростовом

Ее признали виновной по статье «Причинение вреда здоровью и угрозу убийством». По данным следствия она избила ребенка в состоянии алкогольного опьянения. Причиной стало то, что малыш мешал ей спать.

Ранее в Москве водитель автобуса избил школьника металлической каской и скрылся. Мальчика с многочисленными повреждениями головы госпитализировали в больницу.