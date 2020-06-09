Женщину осудят за попытку задушить свою дочь коленом

Инцидент произошел в Тихвине 29 февраля около 14:30. У пьяной матери появилась агрессия к своей малолетней дочери. Она повалила ее на пол и начала душить коленями. Закончить убийство ребенка она не смогла, так как девочку спас ее дедушка.

Виновную заключили под стражу. Девочка находится со своим отцом, который разведен с ее матерью и проживает отдельно.