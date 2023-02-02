02 февраля 2023, 23:28
Женщину осудили за пьяную езду на Урале
В Челябинской области на скамье подсудимых оказалась 32-летняя местная жительница, которую обвинили в вождении авто в нетрезвом состоянии. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на региональную прокуратуру.
«Женщина ранее привлекалась к административной ответственности за невыполнение требования о прохождении медицинского освидетельствования», — уточнили в ведомстве.
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Весной прошлого года автоледи остановили сотрудники полиции. В салоне ее машины пахло алкоголем, но женщина отказалась проходить освидетельствование.
Летом обвиняемая снова попалась пьяной за рулем. Суд приговорил ее к 40 дням колонии и лишил водительских прав на три года.
Суд
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