Криминал 02 февраля 2023, 23:28 Женщину осудили за пьяную езду на Урале

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В Челябинской области на скамье подсудимых оказалась 32-летняя местная жительница, которую обвинили в вождении авто в нетрезвом состоянии. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на региональную прокуратуру.

«Женщина ранее привлекалась к административной ответственности за невыполнение требования о прохождении медицинского освидетельствования», — уточнили в ведомстве.

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Весной прошлого года автоледи остановили сотрудники полиции. В салоне ее машины пахло алкоголем, но женщина отказалась проходить освидетельствование.

Летом обвиняемая снова попалась пьяной за рулем. Суд приговорил ее к 40 дням колонии и лишил водительских прав на три года.