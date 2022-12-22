Криминал 22 декабря 2022, 21:44 Женщину осудили за кражу в Тюменской области

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В Тюменской области перед судом предстала местная жительница, которую обвинили в краже. Об этом сообщил Ura.ru.

Осенью пьяная женщина потребовала от своей слепой матери одолжить ей денег, однако получила отказ. Тогда обвиняемая украла из кошелька родственницы более 8000 рублей.

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Часть средств она потратила на алкоголь, другая пошла на погашение долгов.

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Суд приговорил злоумышленницу к трем с половиной годам лишения свободы условно.