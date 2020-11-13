Женщину осудили за финансирование терроризма в Карачаево-Черкесии

Следствие установило, что женщина перевела членам «Исламского государства»* более 130 тысяч рублей. Суд приговорил ее к трем годам заключения. Она проведет их в исправительной колонии общего режима.

* «Исламское государство» — террористическая организация, запрещенная на территории РФ.