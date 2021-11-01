Женщину, оставившую ребенка в машине на железнодорожных путях, проверит СК

Уголовное дело намерены возбудить в Уссурийске после того, как родители бросили своего ребенка запертым в машине, припаркованной на железнодорожном переезде. Об этом сообщили в пресс-службе СК по региону.

Дело может быть возбуждено по статье об оставлении в опасности.

«По данному факту следственными органами СК РФ по Приморскому краю организована доследственная проверка по статье 125 УК РФ „Оставление в опасности“. По результатам проверочных мероприятий будет принято процессуальное решение», — говорится в сообщении.

Накануне в соцсетях появилось видео, на котором несколько человек толкают автомобиль с железнодорожных путей. По какой-то причине водитель оставил машину, в которой находился ребенок. Очевидцы сообщили, что авто чуть не попало под мчащийся электропоезд. Трагедии не случилось благодаря машинисту, который смог вовремя среагировать.

Ранее РИА «Новости» со ссылкой на представителя в правоохранительных органах сообщили, что в салоне иномарки находилась 10-летняя девочка. Владелица машины и мать школьницы объяснила, что отлучилась из-за возникших неотложных дел. В отношении женщины составили протокол за остановку автомобиля на железнодорожном переезде.