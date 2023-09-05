Криминал 05 сентября 2023, 11:46 Женщину, организовавшую незаконное казино, задержали в ХМАО

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В Нефтеюганске правоохранители задержали 32-летнюю женщину, подозреваемую в организации нелегального игорного клуба. Об этом написал сайт URA.RU со ссылкой на управление МВД по ХМАО.

Нелегальное казино находилось в нежилом помещении в пятом микрорайоне города. Из заведения изъяли девять системных блоков, при помощи которых осуществлялись азартные игры, а также выручку в размере 156 тысяч рублей. В доме у организатора казино нашли еще 450 тысяч рублей.

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По факту случившегося возбуждено уголовное дело.