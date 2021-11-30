Женщину, которая выбросила младенца в мусорный бак, задержали в Чите

Сотрудники уголовного розыска вместе со следователями регионального управления Следственного комитета обнаружили в Чите злоумышленницу, которая оставила новорожденного ребенка в мусорном баке. Об этом сообщил «Царьград».

Ситуация произошла в декабре 2020 года. Мертвого младенца обнаружил дворник во дворе дома на улице Усуглинской. Полицейские провели несколько медицинских экспертиз, опросили свидетелей. Более чем у 1,5 тысячи женщин отобрали биологические материалы. Злоумышленницу обнаружили спустя несколько месяцев. Ей оказалась 28–летняя жительница Читы.