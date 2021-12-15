Женщину, которая попыталась пронести через таможню украшения на 6,2 млн, задержали в Пулково

Женщина попыталась пронести через таможенный контроль золотые подвеску и серьги, инкрустированные бриллиантами в Пулково. В Санкт-Петербург она прилетела из Милана. Об этом сообщили «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу Северо-Западного таможенного управления.

Украшения женщина надела на себя. Стоимость контрабанды составила 6 273 000 рублей. Злоумышленница заявила, что не имеет при себе товара, который необходимо декларировать, после чего прошла по «зеленому» коридору». Украшения Bulgari 750-й пробы обнаружили в ходе личного досмотра. По российскому законодательству украшения, стоимость которых превышает один миллион рублей, должны быть задекларированы с уплатой всех пошлин.

Против женщины возбудили уголовное дело по статье «Контрабанда».