Женщину из Саратова заподозрили в убийстве отца пылесосом

Саратовские полицейские задержали местную жительницу и завели на нее уголовное дело. Они подозревают, что женщина избила своего отца пылесосом. Мужчина от травм скончался.

«В отношении 38-летней жительницы города Саратова возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей „Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего“», — сообщила пресс-служба СУ СКР по Саратовской области.

Согласно информации следствия, женщина в новогодние праздники приезжала из Саратова погостить к своему отцу в Петровск. В ночь на 7 января она поссорилась с мужчиной и стала бить его ногами. После этого дочь несколько раз ударила родителя пылесосом по голове. В итоге мужчина скончался от полученных травм.

«Согласно судебно-медицинскому исследованию, причиной его смерти стала тупая травма головы с ушибом головного мозга. Следователем СК 38-летняя подозреваемая задержана», — отметили в пресс-службе.

Сейчас с женщиной разбираются правоохранители. Все обстоятельства пока продолжают выяснять. Следователи собирают доказательства убийства и решают вопрос о мере пресечения.