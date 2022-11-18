Криминал 18 ноября 2022, 18:00 Женщину из Нижегородской области приговорили к заключению на 9 лет за убийство супруга

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Жительницу Сормовского района Нижнего Новгорода приговорили к заключению в колонии на 9 лет за убийство супруга. Об этом сообщило НИА «Нижний Новгород» со ссылкой на прокуратуру региона.

По версии следователей, преступление произошло 28 октября 2019 года в квартире на улице Гаугеля. Между супругами возник серьезный конфликт, в результате которого злоумышленница ударила мужа ножом. В результате пострадавший погиб от сильной кровоподтеки.

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Против женщины возбудили уголовное дело по статье «Убийство». Ее приговорили к заключению сроком на девять лет и шесть месяцев лишения свободы в колонии общего режима.

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