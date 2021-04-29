Женщину из Кабардино-Балкарии разыскивают по подозрению в убийстве дочери

Жительницу Кабардино-Балкарии разыскивают по подозрению в убийстве собственной дочери, сообщило ИА Nation News со ссылкой на пресс-службу республиканского СК РФ.

Уточняется, что ранее судимая 33-летняя Альбина Журтова имеет рост около 170 сантиметров, у нее плотное телосложение и светлые волосы. Лицо круглое, есть родинка под правым глазом. По словам следователей, женщина может представляться другим именем.

Тело ее новорожденного ребенка со следами насилия обнаружили на мусорном полигоне в районе села Урвань. Было установлено, что мать покинула постоянное место жительства. Полиция просит докладывать любую информацию, которая поможет в поиске Журтовой.