Женщину, державшую ребенка взаперти, будут судить в Ставрополье

Жительницу села Обильное в Ставропольском крае будут судить за жестокое обращение с ребенком-инвалидом. Злоумышленница держала его взаперти. Об этом сообщил NewsTracker со ссылкой на прокуратуру Ставрополья.

Пострадавшего обнаружили в апреле 2022 года. Злоумышленница взяла мальчика из детского дома. Она запирала ребенка в полуподвальном помещении с решетками на двери и окнах.

«В воспитательных целях женщина закрывала малолетнего в приподвальном помещении, оборудованном решетками на двери и окнах. Кроме того, систематически применяла к нему физическое и психологическое насилие», — сообщили в ведомстве.

Против женщины возбудили уголовное дело. Его уже передали в суд.