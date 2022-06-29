Женщину будут судить за смертельное ДТП в Свердловской области

Суд состоится над женщиной, которая в пьяном виде устроила ДТП. В результате происшествия погиб ее месячный ребенок и пассажир другой машины. Об этом сообщило агентство Ura.ru со ссылкой на пресс-службу СУ Следственного комитета России по Свердловской области.

По данным следствия, женщина превысила скорость и врезалась в другой автомобиль. На нее завели уголовное дело по статье «Нарушение ПДД, повлекшее смерть двух лиц в пьяном виде». Дело направлено в суд.