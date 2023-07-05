Криминал 05 июля 2023, 16:38 Женщине вынесли приговор за смертельное ДТП на северо-западе Москвы Суд дал 9 лет колонии автомобилистке, сбившей женщину с ребенком на северо-западе Москвы istockphoto.com

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Тушинский районный суд Москвы приговорил к девяти годам колонии 38-летнюю Наталью Украинскую, сбившую насмерть женщину с ребенком на северо-западе города. Об этом сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.

В ведомстве уточнили, что 27 ноября 2022 года на улице Свободы обвиняемая, находясь в состоянии наркотического опьянения, потеряла управление автомобилем Kia, столкнулась с трамваем, а затем выехала на тротуар и насмерть сбила женщину с ребенком.

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Суд приговорил Украинскую к девяти годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Кроме того, ее лишили права управлять транспортными средствами на 2 года и 10 месяцев.

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