16 апреля 2024, 14:13
Женщине присудили шесть лет тюрьмы за попытку продажи наркотиков в ХМАО
В ХМАО суд вынес приговор женщине, которую обвинили в попытке продажи наркотиков в Югорске. Об этом написал сайт Ura.ru со ссылкой на прокуратуру региона.
Обвиняемую задержали правоохранители, когда она пыталась сбыть вещества синтетического и растительного происхождения. Всего у женщины нашли 1,5 килограмма запрещенных средств.
Реклама
Суд назначил ей наказание в виде лишения свободы сроком на шесть лет с отбыванием в колонии особого режима.
Наркотики
ХМАО
Реклама
Реклама