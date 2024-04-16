Криминал 16 апреля 2024, 14:13 Женщине присудили шесть лет тюрьмы за попытку продажи наркотиков в ХМАО

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В ХМАО суд вынес приговор женщине, которую обвинили в попытке продажи наркотиков в Югорске. Об этом написал сайт Ura.ru со ссылкой на прокуратуру региона.

Обвиняемую задержали правоохранители, когда она пыталась сбыть вещества синтетического и растительного происхождения. Всего у женщины нашли 1,5 килограмма запрещенных средств.

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Суд назначил ей наказание в виде лишения свободы сроком на шесть лет с отбыванием в колонии особого режима.