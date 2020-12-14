Женщине, полгода державшей дочь в шкафу, предъявили обвинение

Отмечается, что ее обвиняют в покушении на убийство ребенка и ненадлежащем исполнении родительских обязанностей. В сообщении уточнили, что продолжительное голодание привело к развитию у девочки нарушений функций жизненно важных органов и систем организма, пишет «Взгляд».

Помимо прочего, у пострадавшей установлены белково-энергетическая недостаточность тяжелой степени, дефицит массы тела и задержка физического развития. В настоящий момент проводятся судебные экспертизы. Выясняется психическое состояние обвиняемой.