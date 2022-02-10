Женщине грозит срок за избиение дочери в Красноярском крае

Уголовное дело возбудили на женщину за избиение восьмилетней дочери в Красноярском крае. Об этом сообщило ИА Nation News.

Телесные повреждения у девочки заметил социальный педагог. Выяснилось, что мать уже состояла на учете по делам несовершеннолетних.

Дочь она избивала систематически, а также не обеспечивала ей необходимых условий для жизни.

На женщину завели уголовное дело по статье «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего».