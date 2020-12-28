Женщине дали условный срок за истязание дочери в Ленобласти

Установлено, что женщина в течение последних двух лет избивала своего ребенка. Также она наносила ей раны ножом и тушила о девочку сигареты.

Ранее мама подростка не была судима. Кроме того, у нее есть еще один ребенок. В результате женщину приговорили к трем годам и одному месяцу лишения свободы условно с испытательным сроком в два года.