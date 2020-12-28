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    28 декабря 2020, 14:14

    Женщине дали условный срок за истязание дочери в Ленобласти

    Дарья Морозова

    Жительница Ленинградской области получила три года и месяц условно за истязание своей дочери-подростка. Об этом сообщила газета «Петербургский дневник».

    Установлено, что женщина в течение последних двух лет избивала своего ребенка. Также она наносила ей раны ножом и тушила о девочку сигареты.

    Ранее мама подростка не была судима. Кроме того, у нее есть еще один ребенок. В результате женщину приговорили к трем годам и одному месяцу лишения свободы условно с испытательным сроком в два года.