Криминал 27 февраля 2023, 22:51 Женщина зарезала своего сожителя и спрятала скелет в шкафу в Свердловской области

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Жительница Каменска-Уральского нанесла смертельные ножевые ранения своему сожителю, после чего спрятала его тело в шкафу. Об этом сообщило Ura.ru.

«Хладнокровности этой женщины можно поразиться, но, образно выражаясь, „скелет в шкафу“ утаить ей не удалось», — подчеркнул начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

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Отмечается, что обнаружить тело помогли соседи, которые почувствовали трупный запах в подъезде.

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