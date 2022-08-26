Женщина зарезала мужа в Свердловской области

Жительница Свердловской области убила мужа, который избивал ее. Об этом сообщило издание TagilCity со ссылкой на пресс-службу прокуратуры по региону.

Перед происшествием мужчина выпивал у друга. Жена звала его домой, но ее выставили из квартиры. Позже супруг вернулся домой пьяный, у них завязался конфликт из-за происшествия в гостях.

Мужчина принялся бить жену, в ответ та пырнула его ножом. Врачи не смогли спасти пострадавшего.

Женщину приговорили к пяти годам тюрьмы.