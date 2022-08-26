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    26 августа 2022, 18:35

    Женщина зарезала мужа в Свердловской области

    Дарья Морозова

    Жительница Свердловской области убила мужа, который избивал ее. Об этом сообщило издание TagilCity со ссылкой на пресс-службу прокуратуры по региону.

    Перед происшествием мужчина выпивал у друга. Жена звала его домой, но ее выставили из квартиры. Позже супруг вернулся домой пьяный, у них завязался конфликт из-за происшествия в гостях.

    Мужчина принялся бить жену, в ответ та пырнула его ножом. Врачи не смогли спасти пострадавшего.

    Женщину приговорили к пяти годам тюрьмы.