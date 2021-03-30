Женщина заподозрила мужа в изнасиловании пенсионерки под Воронежем

Женщина заподозрила мужа в изнасиловании пенсионерки с инвалидностью в Воронежской области. С таким заявлением она обратилась в полицию, написал сайт «Политика сегодня».

Следственный комитет возбудил в отношении мужчины уголовное дело по статье УК РФ «Изнасилование». Уточняется, что задержанный полностью признал свою вину. В скором времени будут проведены все необходимые судебные экспертизы, в числе которых судебно-медицинская.

Подозреваемому грозит наказание от трех до шести лет лишения свободы.