Женщина заплатила 3 млн рублей, чтобы вернуть зятя в Россию

Они нашли людей, которые рассказали, что якобы знакомы с сотрудниками правоохранительных органов и за деньги смогут помочь вернуть мужчину в Россию.

Женщина отдала им все свои сбережения: три миллиона рублей. Именно эту сумму потребовали неизвестные за решение вопроса. После получения денег люди пропали и перестали отвечать на звонки. В результате мать и дочь были вынуждены обратиться в полицию.

«Было совершено мошенничество с причинением значительного ущерба гражданину в особо крупном размере. Установлено, что неизвестное лицо ввело пострадавшую в заблуждение, убедив её в наличии обширных связей в правоохранительных органах РФ», — рассказал источник в правоохранительных органах.

Проводится проверка, злоумышленников ищут. Уточняется, что депортированного мужчину вряд ли смогут вернуть в Россию.