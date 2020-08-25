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    25 августа 2020, 14:48

    Женщина заплатила 3 млн рублей, чтобы вернуть зятя в Россию

    Дарья Морозова

    Женщина отдала крупную сумму денег, чтобы помочь дочери вернуть ее мужа, которого депортировали из России в одну из бывших республик СССР без права въезда обратно. Об этом сообщил сайт kp.ru.

    Они нашли людей, которые рассказали, что якобы знакомы с сотрудниками правоохранительных органов и за деньги смогут помочь вернуть мужчину в Россию.

    Женщина отдала им все свои сбережения: три миллиона рублей. Именно эту сумму потребовали неизвестные за решение вопроса. После получения денег люди пропали и перестали отвечать на звонки. В результате мать и дочь были вынуждены обратиться в полицию.

    «Было совершено мошенничество с причинением значительного ущерба гражданину в особо крупном размере. Установлено, что неизвестное лицо ввело пострадавшую в заблуждение, убедив её в наличии обширных связей в правоохранительных органах РФ», — рассказал источник в правоохранительных органах.

    Проводится проверка, злоумышленников ищут. Уточняется, что депортированного мужчину вряд ли смогут вернуть в Россию.

    Новости SMI.FM