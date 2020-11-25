Женщина заказала знакомому убийство экс-супруга в Челябинске

«По версии следствия, в одном из населенных пунктов Брединского района подозреваемая предложила своему знакомому совершить убийство бывшего супруга из-за возникших неприязненных отношений», — уточнили в ведомстве.

«Дни.ру» рассказали, что киллер согласовал с заказчицей обстоятельства и время убийства, после чего донес на нее в полицию. Возбуждено уголовное дело.