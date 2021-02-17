Бывшая сотрудница пресс-службы заявила, что ее изнасиловали в кабинете министра обороны Австралии

Бывшая сотрудница пресс-службы министра обороны Австралии сообщила, что ее изнасиловали в кабинете министра обороны в 2019 году, написало РИА «Новости».

Премьер-министр Скотт Моррисон принес свои извинения. Он заявил, что будет проведено серьезное расследование на основании данных о преступлении, рассказал сайт «Русская планета».

Экс — сотрудница правительства отметила, что сразу же обратилась в полицию, но не захотела тогда придавать произошедшее огласке. Заявительница переживала о будущем своей карьеры.