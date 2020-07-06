Женщина задушила ребенка из-за громкой музыки в Краснодарском крае

Следователи задержали жительницу Краснодарского края, которую обвинили в убийстве ребенка. Она задушила девятилетнего мальчика за то, что он громко слушал музыку.

Об этом сообщил СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

В ведомстве уточнили, что сообщение о пропаже мальчика поступило днем 10 мая 2019 года. Родственник ребенка рассказали, что около 13:00 он вышел из дома в станице Баговской и не вернулся. Следователи возбудили уголовное дело и начали расследование.

В результате они установили, что к исчезновению девятилетнего ребенка причастна 28-летняя сожительница его дяди. Женщину обвинили в убийстве ребенка и задержали. Обвиняемая рассказала, что 10 мая школьник пришел к ней в дом, который расположен на улице Богатырской.

Мальчик громко слушал музыку, чем мог разбудить спавших детей женщины. Обвиняемая стала предъявлять мальчику претензии по данному поводу, в связи с чем между ними произошла ссора, в ходе которой злоумышленница задушила малолетнего мальчика СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

После убийства ребенка женщина скрыла все следы преступления. Сейчас ее заключили под стражу до суда. Женщину обвиняют в убийстве малолетнего, находящегося в заведомо беспомощном состоянии. За это ей грозит срок от восьми до 20 лет, либо пожизненное заключение. Следователи назначили судмедэкспертизу, чтобы определить точную причину смерти ребенка.