Женщина задушила мать сожителя занавеской под Петербургом

Убийство произошло 29 августа. 67-летняя женщина решила выпить с возлюбленной сына. Женщины начали оскорблять друга друга. Во время перебранки 42-летняя подозреваемая задушила мать сожителя занавеской. Тело погибшей нашли на следующий день.

Сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемую. Она ранее привлекалась к уголовной ответственности. По факту случившегося было возбуждено уголовное дело, сообщил сайт «Дни.ру».