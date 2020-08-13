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    13 августа 2020, 15:20

    Женщина выстрелила в оппонента в ссоре за парковочное место в Ленобласти

    Дарья Морозова

    Женщина не поделила парковочное место с пьяным петербуржцем на базе отдыха «Мир Маяков» во Всеволожском районе Ленинградской области. В результате она выстрелила в него из пистолета. Об этом сообщило ИА «Невские новости».

    Молодого человека доставили в больницу с огнестрельным ранением из травматического пистолета. Ему оказали медицинскую помощи и выписали.

    У женщина изъяли оружие, рассматривается вопрос о заведении уголовного дела.

    Новости SMI.FM