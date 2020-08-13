Женщина выстрелила в оппонента в ссоре за парковочное место в Ленобласти
Женщина не поделила парковочное место с пьяным петербуржцем на базе отдыха «Мир Маяков» во Всеволожском районе Ленинградской области. В результате она выстрелила в него из пистолета. Об этом сообщило ИА «Невские новости».
Молодого человека доставили в больницу с огнестрельным ранением из травматического пистолета. Ему оказали медицинскую помощи и выписали.
У женщина изъяли оружие, рассматривается вопрос о заведении уголовного дела.