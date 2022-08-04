Женщина в Уфе выпала из окна многоэтажки. Видео

В Уфе под окнами многоэтажки нашли тело женщины, а в квартире — ее зарезанной 16-летней дочери. Следственный комитет России возбудил уголовное дело об убийстве. «360» опубликовал видео и разобрался в версиях произошедшего.

Убийство

Женщина выпала из многоэтажки 4 августа. Полиция приехала на место и обнаружила в квартире, где она жила, тело ее 16-летней дочери с колото-резаными ранениями. Следственный отдел по Октябрьскому району Уфы возбудил уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ «Убийство».

Организован комплекс следственно-оперативных мероприятий с целью установления всех обстоятельств совершенного преступления, а также причин и условий, способствовавших его совершению Следственный комитет России.

На место происшествия выехал замруководителя следственного управления республики Игорь Пашнин, а также руководство, следователи следственного отдела и следователи-криминалисты аппарата следственного управления республики совместно с сотрудниками полиции. Расследование взяли под контроль.

Соседи

Преступление произошло в многоэтажном доме. Женщина упала с большой высоты. Парень в одной из соседних квартир рассказал, что ничего не слышал, а о том, что что-то произошло, узнал уже на улице.

«Вообще ничего не слышал. Услышал только, что люди в подъезде начали ходить, и все. Вышел на улицу, хотел в магазин сходить, а там [тело]. Очень страшно было», — рассказал он.

Версии

Существует две версии произошедшего. Официальную озвучили в СКР.

По одной из версий, мать совершила убийство дочери, после чего свела счеты с жизнью. Сейчас устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления Следственный комитет России.

По второй 50-летняя женщина приехала с 16-летней дочерью в Уфу из города Туймазы. У подростка нашли онкологическое заболевание. Два дня назад они сняли квартиру в многоэтажке.