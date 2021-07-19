Женщина в состоянии алкогольного опьянения убила сына топором в Ленинградской области

Пьяная женщина убила своего сына в Ленинградской области. Об этом сообщили «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу следственного комитета региона.

Это произошло в воскресенье, 18 июля. Пьяная 67-летняя жительница поселка Рябово Тосненского района поссорилась со своим 40-летним сыном. В результате ссоры она ударила мужчину обухом топора по голове, а после отправилась спать. Проснувшись утром, она обнаружила тело сына и вызвала полицию. Полицейские задержали женщину. На данный момент следователи выясняют обстоятельства случившегося. Заведено уголовное дело.