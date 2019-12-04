Женщина в петербуржской коммуналке стала свидетельницей убийства

Трагедия произошла на улице Ефимова. Неизвестный мужчина ударил ножом молодого человека 1990 года рождения, приехавшего из Таджикистана. Все это произошло на глазах у его соседки. Она вызвала полицию, но к тому моменту, как экипаж прибыл на место, нападавший успел скрыться.

Пострадавший от полученных ран скончался на месте. Полиция разыскивает убийцу и устанавливает все обстоятельства случившегося.