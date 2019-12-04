Женщина в петербуржской коммуналке стала свидетельницей убийства
В Санкт-Петербурге неизвестный мужчина на глазах у женщины зарезал ее соседа по коммуналке, сообщило ИА «Невские новости».
Трагедия произошла на улице Ефимова. Неизвестный мужчина ударил ножом молодого человека 1990 года рождения, приехавшего из Таджикистана. Все это произошло на глазах у его соседки. Она вызвала полицию, но к тому моменту, как экипаж прибыл на место, нападавший успел скрыться.
Пострадавший от полученных ран скончался на месте. Полиция разыскивает убийцу и устанавливает все обстоятельства случившегося.