Женщина в Ивановской области убила своего партнера за то, что он мешал ей спать

Жительница Ивановской области убила своего партнера кухонным ножом после застолья. Об этом сообщил сайт «Политика сегодня» со ссылкой на пресс-службу региональной прокуратуры.

Уточняется, что женщина легла спать, а мужчина ей мешал. Он хотел продолжить выпивать и пытался ее разбудить. В какой-то момент она схватила кухонный нож и ударила его десять раз. Мужчина умер на месте.

Женщина задержана, на нее завели уголовное дело.